Bari, ag. Cheddira: «In nazionale anche per merito della squadra» (Di martedì 20 settembre 2022) Le parole dell’agente di Walid Cheddira, giocatore marocchino del Bari: «Se è in nazionale non è solo merito suo, ma anche della squadra» Bruno Di Napoli, agente dell’attaccante del Bari Walid Cheddira ha parlato della convocazione del calciatore nella nazionale marocchina, dopo un ottimo avvio di stagione con i pugliesi, condito da 10 gol in 8 partite. Di seguito le sue parole. «Sognare non costa nulla, ed è giusto farlo per quello che sta facendo Walid in questo momento. Speriamo tutti possa andare al Mondiale, sarebbe una vetrina importante anche per il Bari. Ma la sua convocazione per il Qatar dipende da queste due amichevoli e da quello che farà nel prossimo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Le parole dell’agente di Walid, giocatore marocchino del: «Se è innon è solosuo, ma» Bruno Di Napoli, agente dell’attaccante delWalidha parlatoconvocazione del calciatore nellamarocchina, dopo un ottimo avvio di stagione con i pugliesi, condito da 10 gol in 8 partite. Di seguito le sue parole. «Sognare non costa nulla, ed è giusto farlo per quello che sta facendo Walid in questo momento. Speriamo tutti possa andare al Mondiale, sarebbe una vetrina importanteper il. Ma la sua convocazione per il Qatar dipende da queste due amichevoli e da quello che farà nel prossimo ...

