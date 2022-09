Balthazar 3 su Giallo verso il finale di stagione, trame episodi 20 e 27 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) Torna in onda Balthazar 3 su Giallo, la serie francese terrà compagnia al pubblico nella serata del 20 settembre con due nuovi appuntamenti. Di seguito le anticipazioni. Si parte con l’episodio 3×05 dal titolo Mondo parallelo, di cui vi riportiamo la sinossi: I corpi di un uomo e una donna vengono ritrovati nel mezzo della foresta. L’uomo è un ladro, la donna è la sua medium. Mentre discute con il fantasma di Marion, Balthazar capisce che la morte di Liza gli impedisce di andare avanti. Quando si sveglia il giorno dopo, Balthazar si ritrova in una realtà parallela: è sposato con Liza, perfettamente viva. Hanno due figli e lui è solo un normale medico legale che Hélène prende in giro. A seguire, l’episodio 3×06 intitolato Il ragazzino: In un magazzino arriva ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Torna in onda3 su, la serie francese terrà compagnia al pubblico nella serata del 20con due nuovi appuntamenti. Di seguito le anticipazioni. Si parte con l’o 3×05 dal titolo Mondo parallelo, di cui vi riportiamo la sinossi: I corpi di un uomo e una donna vengono ritrovati nel mezzo della foresta. L’uomo è un ladro, la donna è la sua medium. Mentre discute con il fantasma di Marion,capisce che la morte di Liza gli impedisce di andare avanti. Quando si sveglia il giorno dopo,si ritrova in una realtà parallela: è sposato con Liza, perfettamente viva. Hanno due figli e lui è solo un normale medico legale che Hélène prende in giro. A seguire, l’o 3×06 intitolato Il ragazzino: In un magazzino arriva ...

