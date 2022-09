Awards e contenuti digitali anticipano il meglio della Milano Fashion Week

(Di martedì 20 settembre 2022) La Settimanamoda milanese per la sua edizione collezioni primavera-estate 2023 introduce ufficialmente un nuovo e inaspettato partnermanifestazione, in programma dal 20 al 26 settembre 2022, la partnership con TikTok. Il sistema moda ha infatti previsto una serie di campagne e avvenimentiper la community del social media che conta oltre 1,4 miliardi di visualizzazioni (e quasi 390 milioni di shopping diretto). Questa strategia attivata da Camera Moda e TikTok vuole raggiungere una variegata e allargata audience, raccolta intorno a due hashtag istituzionali, #Italiane #DietroLeQuinte. Uno degli altri motivi di questa virata in digitale e ultra giovane è sicuramente fare cultura sul digital marketing nella comunicazione; l’altro scopo è quello di raggiungere tutto il mondo con i backstage ...

panorama_it : La Settimana della moda milanese per la sua edizione collezioni primavera-estate 2023 introduce ufficialmente un nu… - ICTV_connect : Torna l’appuntamento con gli #InsuranceConnectAwards Il 30 novembre a Milano Insurance Connect rinnova l’iniziativ… - Societaerischio : Torna l’appuntamento con gli #InsuranceConnectAwards Il 30 novembre a Milano Insurance Connect rinnova l’iniziativ… - InsurancReview : Torna l’appuntamento con gli #InsuranceConnectAwards Il 30 novembre a Milano Insurance Connect rinnova l’iniziativ… - InsuranceTrade : Torna l’appuntamento con gli #InsuranceConnectAwards Il 30 novembre a Milano Insurance Connect rinnova l’iniziativ… -

Financecommunity

... avremo consegnato 26 ore didi Star Wars. Sarò un veterano per allora '. Nel frattempo, sapevate delle pesanti critiche rivolte a Star Wars per lo spot agli Emmy...È la ricetta che Mario Draghi ripete a New York alla platea della 57ma edizione dell' Annual... appassionato e antesignano sui temi dell'ecologia, parliamo molto di questi temi e". Non ... Financecommunity Awards 2022: online tutti i finalisti Dopo il trionfo agli Emmy, il regista della popolare serie di Netflix invita Leonardo DiCaprio, grande fan di Squid Game, a unirsi alla troupe in una delle prossime stagioni ...Roma, 16 set. askanews) – Accolti come eroi a Seoul, in Corea del Sud, con una festa-evento per celebrare il loro successo. La squadra di “Squid Game”, la serie su 456 persone che rischiano la vita in ...