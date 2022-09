Autonomia | Di Girolamo M5S | “Siamo contrari | rischio aumento disuguaglianze”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “Il tema dell’differenziata è stato trattato in maniera meramente propagandistica durante questa campagna elettorale, soprattutto da un partito, la Lega, che ne fa un suo cavallo di battaglia. Ma l’, così come la raccontano Salvini e gli altri esponenti del Carroccio, è un pericolo per il nostro Paese. Un tema così importante non può essere trattato con slogan da campagna elettorale, va affrontato con maggiore serietà. Viviamo un momento storico difficilissimo, letra le diverse aree del Paese si fanno sempre più marcate a causa della crisi economica e sociale in corso, con milioni di cittadini soprattutto nel Sud Italia che vivono difficoltà enormi in termini di servizi, infrastrutture, istruzione e assistenza. Non posrischiare di creare cittadini di serie A e di serie ...