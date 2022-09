Australia | trovati 14 capodogli morti su una spiaggia Si indaga sulle cause – Foto

(Di martedì 20 settembre 2022) Sono almeno 14 i giovanitirive di King Island, tra Melbourne e l’isola della Tasmania. A scoprire le carcasse dei cetacei sono stati alcuni turisti nel pomeriggio del 19 settembre. In poche ore, la costana si è riempita di curiosi con le autorità che hanno inviato sul posto biologi e veterinari perre su quanto accaduto. Eventi come questo non sono rari in quest’area dell’oceano Indiano: King Island è proprio alle porte dello stretto di Bass, nel sud dell’. Tuttavia, come spiega la scienziata della fauna selvatica Vanessa Pirotta, rimangono un mistero. «Non sappiamo esattamente perché succede», racconta al sitono di Abc dove ipotizza una cattiva navigazione dovuta a una guida disorientata o a uno spavento ...

