Aumento in busta paga, novità per gli Italiani: in arrivo 200 euro, a chi spettano (Di martedì 20 settembre 2022) Purtroppo gli aumenti delle bollette, del carburante e del costo delle materie prime, non accennano a diminuire e l'autunno del 2022 in Italia si prefigura come uno dei periodi più difficili per il nostro Paese. La guerra in Ucraina arrivata dopo la pandemia di Covid-19 continua a mettere a dura prova le famiglie e le imprese. Il governo, come può, cerca di correre ai ripari. Con la legge di conversione del DL 115-2022, decreto Aiuti-bis, viene confermata l'estensione del bonus 200 euro a quelle categorie di lavoratori esclusi dal primo decreto Aiuti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l'articolo —> Bonus 1500 euro per chi vive in affitto, a chi spetta e come ottenerlo

