Aumentare l'export verso la Cina non basta, Putin resta alla canna del gas (Di martedì 20 settembre 2022) Mosca perde svariati miliardi per lo stop alle esportazioni verso l'Europa. Pechino non basta per tenere in piedi Putin. E Xi diversifica l'import energetico con altri gasdotti dall'Asia centrale

