Attacco al welfare e all’antimafia. Renzi ormai è pura destra (Di martedì 20 settembre 2022) “Italia Viva e Azione parlano ai moderati delusi dalla destra, che non vogliono votare per la fiamma, e a quella sinistra riformista che non vuole votare Di Maio. Perché chi vota Pd vota Di Maio. Il Pd si è grillinizzato, a questo punto fanno prima a votare 5 Stelle”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, rispondendo ai giornalisti prima della sua iniziativa elettorale a Pontedera al Museo Piaggio. Matteo Renzi ha detto che il terzo polo “sarà una operazione di successo” e punta a ‘spolpare’ dal Pd e da Salvini “la gente delusa”. “Noi – ha detto ancora Renzi – stiamo prendendo questo mondo: il terzo polo sarà una operazione di successo e lo vedremo al termine dei tre passaggi che culminano nelle prossime elezioni dove puntiamo a fare come Macron, cioè a ‘spolpare’ dal Pd e da Salvini la gente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 settembre 2022) “Italia Viva e Azione parlano ai moderati delusi dalla, che non vogliono votare per la fiamma, e a quella sinistra riformista che non vuole votare Di Maio. Perché chi vota Pd vota Di Maio. Il Pd si è grillinizzato, a questo punto fanno prima a votare 5 Stelle”. Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, rispondendo ai giornalisti prima della sua iniziativa elettorale a Pontedera al Museo Piaggio. Matteoha detto che il terzo polo “sarà una operazione di successo” e punta a ‘spolpare’ dal Pd e da Salvini “la gente delusa”. “Noi – ha detto ancora– stiamo prendendo questo mondo: il terzo polo sarà una operazione di successo e lo vedremo al termine dei tre passaggi che culminano nelle prossime elezioni dove puntiamo a fare come Macron, cioè a ‘spolpare’ dal Pd e da Salvini la gente ...

Ponkia3 : RT @andrewsword2: @CaprettoPaul @soloioenessuno Con me di incazzano perché attacco dei pipponi sulla legalizzazione di Droghe e Prostituzio… - andrewsword2 : RT @andrewsword2: @CaprettoPaul @soloioenessuno Con me di incazzano perché attacco dei pipponi sulla legalizzazione di Droghe e Prostituzio… - andrewsword2 : @CaprettoPaul @soloioenessuno Con me di incazzano perché attacco dei pipponi sulla legalizzazione di Droghe e Prost… -