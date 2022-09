"Attacchi dai ministri". Il durissimo sfogo della Meloni a pochi giorni dal voto (Di martedì 20 settembre 2022) Giorgia Meloni non le manda a dire. La leader di Fratelli d'Italia mette nel mirino il Viminale e la sinistra per gli Attacchi continui ricevuti in campagna elettorale e soprattutto per la poca protezione ricevuta durante i suoi comizi. Le contestazioni sono all'ordine del giorno e la leader di Fratelli d'Italia teme che qualcuno cerchi l'incidente per poi puntare il dito contro i suoi. E così su Facebook la Meloni si sfoga ancora una volta e spiega come stanno davvero le cose. "In nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici Attacchi da parte di ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Giorgianon le manda a dire. La leader di Fratelli d'Italia mette nel mirino il Viminale e la sinistra per glicontinui ricevuti in campagna elettorale e soprattutto per la poca protezione ricevuta durante i suoi comizi. Le contestazioni sono all'ordine del giorno e la leader di Fratelli d'Italia teme che qualcuno cerchi l'incidente per poi puntare il dito contro i suoi. E così su Facebook lasi sfoga ancora una volta e spiega come stanno davvero le cose. "In nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione al Governo è oggetto di sistematicida parte di, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna ...

