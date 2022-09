(Di martedì 20 settembre 2022) Ladi Stato dihaun pregiudicato che perseguitava la giovane ex fidanzata. Il comportamento violento dell'uomo proseguiva già da qualche tempo anche se la vittima , che per ...

AdriJuve64 : Asti, al telefono con la polizia segnala che l'ex sta per bruciare la casa: arrestato -

Nei giorni scorsi, l'uomo è arrivato al punto di minacciare all'ex compagna che sarebbe andato nell'appartamento dei genitori ed appiccare un incendio .: VITTIMA STALKING SEGNALA CHE L'...Dal Napoletano ad, in Piemonte, dove la polizia ha arrestato un uomo che da tempo ... Ma quando lo stalker, nei giorni scorsi, ha minacciato all'ex compagna che sarebbe andato nell'...La Polizia di Stato di Asti ha arrestato un pregiudicato che perseguitava la giovane ex fidanzata. Il comportamento violento dell'uomo proseguiva già da qualche tempo anche se la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...