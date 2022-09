Asllani: 'Ho 20 anni e ho davanti Brozovic, quindi è normale non aver giocato molto' (Di martedì 20 settembre 2022) Mezz'ora in sette partite non è certo l'inizio di stagione che un nuovo acquisto si aspetta, ma presto per Kristjan Asllani potrebbe arrivare il momento della prima titolarità. I tifosi lo invocano, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 settembre 2022) Mezz'ora in sette partite non è certo l'inizio di stagione che un nuovo acquisto si aspetta, ma presto per Kristjanpotrebbe arrivare il momento della prima titolarità. I tifosi lo invocano, ...

DaniloBatresi : RT @it_inter: #Asllani: 'È normale che non abbia giocato, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte. Devo avere pazienza perché… - ferrantelli94 : RT @it_inter: #Asllani: 'È normale che non abbia giocato, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte. Devo avere pazienza perché… - sportli26181512 : Asllani: 'Ho 20 anni e ho davanti Brozovic, quindi è normale non aver giocato molto': Asllani: 'Ho 20 anni e ho dav… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Inter, #Asllani: 'Ho 20 anni e ho davanti Brozovic, quindi è normale non aver giocato molto' - Gazzetta_it : Inter, #Asllani: 'Ho 20 anni e ho davanti Brozovic, quindi è normale non aver giocato molto' -