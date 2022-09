Asia | venerdì l’inaugurazione di due nuovi veicoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’comunica che23 settembre, alle ore 11,30, presso la sede di via Ponticelli saranno inaugurati iattrezzati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti. Si tratta di due autocompattatori che andranno ad innovare la flotta aziendale, secondo quanto previsto dal piano industriale, nell’ottica di determinare un minore impatto ambientale, una maggiore sicurezza sul lavoro per gli operatori ed una riduzione dei consumi energetici. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa e l’amministratore unico dell’, Donato Madaro, insieme ai dirigenti e tecnici aziendali. Imezzi vanno ad aggiungersi ai 19 di ultima generazione già acquisiti ...