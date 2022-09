Ascolti TV | Lunedì 19 Settembre 2022. L’esordio di GF Vip (2,6 mln – 21.73%) battuto dalla replica di Lolita Lobosco (3,3 mln – 20.42%). Grande seguito per i Funerali della Regina: TG1 33.53%, Verissimo 21.51% (Di martedì 20 settembre 2022) GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì agosto 2022, su Rai1 la fiction in replica Le indagini di Lolita Lobosco ha appassionato 3.374.000 spettatori pari al 20.42%. Su Canale 5 – dalle 21:44 all’1:21 - la prima puntata di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 963.000 – 28.54%, Live di 6 minuti: 693.000 – 22.72% qui L’esordio dello scorso anno senza le modifiche introdotte al sistema di rilevazione auditel). Su Rai2 I Mercenari ha interessato 807.000 spettatori pari al 4.31% di share. Su Italia 1 Taken 3 – L’ora della verità ha intrattenuto 1.312.000 spettatori (7.44%). Su Rai3 l’appuntamento con le Tribune Elettorali ha raccolto davanti al video 457.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 settembre 2022) GF Vip Nella serata di ieri,agosto, su Rai1 la fiction inLe indagini diha appassionato 3.374.000 spettatori pari al 20.42%. Su Canale 5 – dalle 21:44 all’1:21 - la prima puntata diFratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 963.000 – 28.54%, Live di 6 minuti: 693.000 – 22.72% quidello scorso anno senza le modifiche introdotte al sistema di rilevazione auditel). Su Rai2 I Mercenari ha interessato 807.000 spettatori pari al 4.31% di share. Su Italia 1 Taken 3 – L’oraverità ha intrattenuto 1.312.000 spettatori (7.44%). Su Rai3 l’appuntamento con le Tribune Elettorali ha raccolto davanti al video 457.000 spettatori ...

