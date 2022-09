ASCOLTI TV 19 SETTEMBRE 2022: VINCE LOLITA LOBOSCO (20,4%), LA PRIMA DEL GFVIP (21,7%), GRANDE SEGUITO PER I FUNERALI DELLA REGINA TRA RAI1 (33,5%), CANALE 5 (21,5%) E LA7 (4%) (Di martedì 20 settembre 2022) ASCOLTI TV 19 SETTEMBRE 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – 1125 22.28Tg1 Mattina – 725 15.66UnoMattina – 893 21.25Storie Italiane – 1097 25.08Tg1 FUNERALI REGINA – 3383 33.54È Sempre Mezzogiorno! – non in ondaTg1 – ndTg1 Speciale – 2897 33.03Oggi è un Altro Giorno – 2484 26.42Tg1 Speciale – v. nettoVita in Diretta – v. nettoVita in Diretta (18.00) – 2920 30.37Reazione a Catena – 3122 27.39Reazione a Catena – 4230 27.92Tg1 – xSoliti Ignoti – xLe Indagini di LOLITA LOBOSCO – 3300 20.42 x x xPorta a Porta – x PRIMA Pagina – xTg5 – 1318 26.28Mattino 5 News – 1072 24.61Mattino 5 News – 1045 23.52Verissimo FUNERALI REGINA – 2287 21.52Tg5 ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 20 settembre 2022)TV 19· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – 1125 22.28Tg1 Mattina – 725 15.66UnoMattina – 893 21.25Storie Italiane – 1097 25.08Tg1– 3383 33.54È Sempre Mezzogiorno! – non in ondaTg1 – ndTg1 Speciale – 2897 33.03Oggi è un Altro Giorno – 2484 26.42Tg1 Speciale – v. nettoVita in Diretta – v. nettoVita in Diretta (18.00) – 2920 30.37Reazione a Catena – 3122 27.39Reazione a Catena – 4230 27.92Tg1 – xSoliti Ignoti – xLe Indagini di– 3300 20.42 x x xPorta a Porta – xPagina – xTg5 – 1318 26.28Mattino 5 News – 1072 24.61Mattino 5 News – 1045 23.52Verissimo– 2287 21.52Tg5 ...

