Ascolti TV 19 settembre 2022, Reazione a Catena vola con oltre 4 milioni: male il GF Vip (Di martedì 20 settembre 2022) La settimana è ripartita e i palinsesti Rai e Mediaset, lunedì 19 settembre 2022, sono stati attraversati da una serie di travolgimenti che hanno portato alla sospensione di alcuni programmi tv gettonati, con conseguenze anche all'interno degli Ascolti tv. In prima serata c'è stato il ritorno del Grande Fratello Vip, ormai alla sua settima avventura. Sarà riuscito Alfonso Signorini a battere le repliche della fiction di Rai 1? Intanto senza Il Paradiso delle Signore nel palinsesto pomeridiano, la Rai ha ottenuto un grosso riscontro auditel con il Tg1: Elisabetta II l'addio, visto da 2.9 milioni di persone e uno share record del 33.03%! Ma le buone notizie, per mamma Rai non sono finite qua perché anche lo show di Marco Liorni ha messo a segno dei risultati incredibili! Ascolti TV ieri 19 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 settembre 2022) La settimana è ripartita e i palinsesti Rai e Mediaset, lunedì 19, sono stati attraversati da una serie di travolgimenti che hanno portato alla sospensione di alcuni programmi tv gettonati, con conseguenze anche all'interno deglitv. In prima serata c'è stato il ritorno del Grande Fratello Vip, ormai alla sua settima avventura. Sarà riuscito Alfonso Signorini a battere le repliche della fiction di Rai 1? Intanto senza Il Paradiso delle Signore nel palinsesto pomeridiano, la Rai ha ottenuto un grosso riscontro auditel con il Tg1: Elisabetta II l'addio, visto da 2.9di persone e uno share record del 33.03%! Ma le buone notizie, per mamma Rai non sono finite qua perché anche lo show di Marco Liorni ha messo a segno dei risultati incredibili!TV ieri 19 ...

