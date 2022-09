Ascolti tv 19 settembre 2022: Lolita Lobosco batte il Grande Fratello (Di martedì 20 settembre 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai 1 con il 20,42% e 3,374 milioni, il reality show di Canale 5 al 21,73% e 2,636 milioni La replica de Le indagini di Lolita Lobosco su Rai1 ha raggiunto il 20,42% e 3,374 milioni di contatti, mentre l’esordio della nuova stagione del Grande Fratello Vip su Canale5 ha fatto registrare il 21,73% e 2,636 milioni di spettatori, la settimana scorsa Rai1, con Ulisse – Il piacere della scoperta, ha fatto registrare il 18,89% e 2,932 milioni mentre Solo uno sguardo su Canale 5 aveva fatto il 10,8% e 1,462 milioni. Al terzo posto si piazza Taken 3 su Italia1 con 1,312 milioni e il 7,44% di share, mentre la settimana scorsa il gradino più baso del podio era occupato da Nudi per la vita che su Rai2ha registrato 1,362 milioni e il 7,93% di share. Ascolti tv altre ... Leggi su tvzoom (Di martedì 20 settembre 2022)tv: la fiction di Rai 1 con il 20,42% e 3,374 milioni, il reality show di Canale 5 al 21,73% e 2,636 milioni La replica de Le indagini disu Rai1 ha raggiunto il 20,42% e 3,374 milioni di contatti, mentre l’esordio della nuova stagione delVip su Canale5 ha fatto registrare il 21,73% e 2,636 milioni di spettatori, la settimana scorsa Rai1, con Ulisse – Il piacere della scoperta, ha fatto registrare il 18,89% e 2,932 milioni mentre Solo uno sguardo su Canale 5 aveva fatto il 10,8% e 1,462 milioni. Al terzo posto si piazza Taken 3 su Italia1 con 1,312 milioni e il 7,44% di share, mentre la settimana scorsa il gradino più baso del podio era occupato da Nudi per la vita che su Rai2ha registrato 1,362 milioni e il 7,93% di share.tv altre ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 19 Settembre 2022· Giornata record per Rai 1 con i funerali di #QueenElizabethII. La diretta… - arusso1984 : @anikeatable @merderlife_ Eccoti la risposta... - Federic01996 : RT @Mattiabuonocore: In sovrapposizione - 21:46/23:45 - #lolitalobosco ha ottenuto 3.376.342 spettatori (20.42%), il #gfvip 3.280.156 (19.… - Mattiabuonocore : In sovrapposizione - 21:46/23:45 - #lolitalobosco ha ottenuto 3.376.342 spettatori (20.42%), il #gfvip 3.280.156 (… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 19 settembre 2022: Lolita Lobosco batte il Grande Fratello -