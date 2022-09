ASCOLTI TV 19 SETTEMBRE 2022 | LOLITA LOBOSCO 20 | 4% LA PRIMA DEL GFVIP 21 | 7% | I FUNERALI DELLA REGINA TRA RAI1 | CANALE 5 E LA7

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 20 settembre 2022)TV 19· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xTg1– xÈ Sempre Mezzogiorno! – non in ondaTg1 – xTg1 Speciale – xOggi è un Altro Giorno – xTg1 Speciale – xVita in Diretta – v. nettoVita in Diretta (18.00) – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – xLe Indagini di– 3300 20.42 x x xPorta a Porta – xPagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xVerissimo– xTg5 (14.40) – xBeautiful – non in ondaUna Vita – non in ondaUn Altro Domani – non in ondaTg5 Speciale (15.25) – xTerra Amara – non in ...