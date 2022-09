Arturo Equabile arrestato a Giugliano | la latitanza dorata del narcos fantasma

cronacacampania : Arturo Equabile catturato a Giugliano, dall’incidente sul gommone all’amicizia con Davide Bifolco… -

A finire in manette il 32enne del rione Traiano,. il ragazzo che i carabinieri stavano cercando nella notte del settembre 2014 in cui rimase tragicamente ucciso Davide Bifolco dopo ...Ricercato da novembre, rintracciato in un residence a Giugliano . In manette è finito, 32 anni. In manette è finita anche la compagna, una 32enne incensurata puteolana. Risponderà del reato di procurata inosservanza di pena, che lo aiutava nella latitanza. Era ...Era irreperibile da quando, nel novembre del 2021, era evaso dalla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto ma i carabinieri della compagnia di ...I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato questa mattina nel residence Village di Giugliano, in provincia di Napoli, Arturo ...