Arslan, che beffa: ladri in casa mentre segnava all'Inter, bottino da 12 mila euro (Di martedì 20 settembre 2022) L'avvio di stagione dell'Udinese è stato strepitoso, i bianconeri occupano una posizione altissima della classifica e sono la vera sorpresa del campionato di Serie A. Il rendimento della squadra di Sottil è stato di altissimo livello, in 7 giornate ha conquistato addirittura 16 punti frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La vetta della classifica è distante appena un punto, ma l'obiettivo continua ad essere la salvezza. Uno dei grandi protagonisti dell'Udinese è Tolgay Arslan, centrocampista autore del gol del 3-1 contro l'Inter. Durante la sfida contro i nerazzurri alcuni ladri si sono introdotti nella sua villa a Pagnacco, a pochi chilometri da Udine, e hanno rubato gioielli e computer per un valore totale di 12 mila euro. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere per individuare i ...

