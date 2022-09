Arriva il cornetto per San Gennaro | quanto costa? Prezzo inaspettato

(Di martedì 20 settembre 2022) In questi giorni è apparso unche ha decisamente attirato l’attenzione. Un prodotto che rappresenta un omaggio a San, patron di Napoli. Sapete? Ilsorprende. La cucina è sempre in continua evoluzione. Ormai, alla tradizionalità si è affiancato un settore più moderno e ricercato. Un settore che ha dato vita a prodotti che hanno davvero incuriosito. In questo caso, in onore di Sanè nato unchiamato “O’ Miraculo“. Adobe StockIn occasione del 19 settembre, giorno di San, lo chef Rocco Cannavino ha dato visto ad un prodotto dedicato al patron di Napoli. Un, uno dei simboli della città, legato a colori e ingredienti decisamente particolari. Questo ...

La particolarità di questo cornetto si nota fin da subito osservando la decorazione composta da scaglie d'oro 24 carati e la composizione a doppio impasto con cioccolato fondente criollo all' 80%. Per la guarnizione del cornetto foglioline e scaglie d'oro puro 24 kt e per la confezione una riproduzione della teca del tesoro di San Gennaro. Zio Rocco l'ha fatto ancora: nuova "invenzione" culinaria per la famosa cornetteria napoletana che si appresta a presentare un nuovo e particolare cornetto.