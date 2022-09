Aria Film Festival a San Sebastiano, 200 cortometraggi in gara: ecco i vincitori (Di martedì 20 settembre 2022) C’è Aria di cambiamento nel settore del cinema. San Sebastiano al Vesuvio ospita la I edizione di Aria Film Festival, il Festival del cinema ecosostenibile con la direzione artistica di Alex Marano. La manifestazione, sostenuta da Città Metropolitana di Napoli, ha un obiettivo preciso: dimostrare che anche le produzioni e gli eventi connessi al mondo dell’audiovisivo possono seguire protocolli di ecosostenibilità, premiando gli autori che si impegnano per raggiungere gli stessi scopi con le proprie produzioni. Proiezioni dei corti in concorso, ospiti, talk con associazioni per tracciare linee guida e strategie d’azione per il cambiamento e anche uno spazio per gli autori per esporre i propri progetti davanti a produttori e distributori, animeranno la tre giorni nel Parco Urbano di via ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) C’èdi cambiamento nel settore del cinema. Sanal Vesuvio ospita la I edizione di, ildel cinema ecosostenibile con la direzione artistica di Alex Marano. La manifestazione, sostenuta da Città Metropolitana di Napoli, ha un obiettivo preciso: dimostrare che anche le produzioni e gli eventi connessi al mondo dell’audiovisivo possono seguire protocolli di ecosostenibilità, premiando gli autori che si impegnano per raggiungere gli stessi scopi con le proprie produzioni. Proiezioni dei corti in concorso, ospiti, talk con associazioni per tracciare linee guida e strategie d’azione per il cambiamento e anche uno spazio per gli autori per esporre i propri progetti davanti a produttori e distributori, animeranno la tre giorni nel Parco Urbano di via ...

Giorgiolaporta : #Dimaio che viene sollevato in aria e fa l’#aeroplanino mi ricorda la scena di un notissimo #film… ???? #14settembre - bradipo22 : @_mia27_ Piccolo Corpo ha senso che si sia proposto ma veramente un film troppo piccolo sia per essere selezionato… - i_mortali : Sembra il finale di un film già scritto male, forse per la televisione con quei due ragazzi in fondo a una stazione… - Il_aria__ : RT @kirbiscuits: dato che siamo in tema winx sento il dovere morale di ricordarvi il capolavoro del cinema che è winx il segreto del regno… - xbesidethem : Domenica prossima c'è l'evento tudum e se netflics non annuncia *QUEL* film coreano che sto aspettando da un anno i… -