Ares Gate, due vittorie in pochi giorni per Alberto Tarallo: anche la Cassazione gli dà ragione e “sblocca” beni di sua proprietà per 5 milioni (Di martedì 20 settembre 2022) Due “vittorie” in pochi giorni per Alberto Tarallo. Il produttore, nonché uno dei soci fondatori dell’Ares Film che ha prodotto decine di fiction di successo per Canale 5, ha infatti incassato un altro importante pronunciamento dopo quello con cui giudici del Tribunale di Milano gli hanno dato ragione sulla polizza da 300mila euro stipulata dal compagno Teodosio Losito – morto suicida l’8 gennaio del 2019 -, di cui risulta il legittimo beneficiario (il fratello dello sceneggiatore, Giuseppe Losito, aveva avanzato dubbi a proposito della autenticità della mail utilizzata per comunicare alla Zurigo il nuovo beneficiario). Nei giorni scorsi la Cassazione si è pronunciata su un altro fronte aperto, respingendo il ricorso della Procura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Due “” inper. Il produttore, nonché uno dei soci fondatori dell’Film che ha prodotto decine di fiction di successo per Canale 5, ha infatti incassato un altro importante pronunciamento dopo quello con cui giudici del Tribunale di Milano gli hanno datosulla polizza da 300mila euro stipulata dal compagno Teodosio Losito – morto suicida l’8 gennaio del 2019 -, di cui risulta il legittimo beneficiario (il fratello dello sceneggiatore, Giuseppe Losito, aveva avanzato dubbi a proposito della autenticità della mail utilizzata per comunicare alla Zurigo il nuovo beneficiario). Neiscorsi lasi è pronunciata su un altro fronte aperto, respingendo il ricorso della Procura ...

