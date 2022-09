Appunti per Salvini e Meloni. Il girotondo dei think tank su Orbán (Di martedì 20 settembre 2022) Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha votato a larga maggioranza un documento molto duro in cui si afferma, in sintesi, che l’Ungheria non è una democrazia compiuta. Fratelli d’Italia e Lega hanno votato contro, difendendo l’operato del premier Viktor Orbán. Giorgia Meloni ha affermato che il Paese è democratico, con un leader eletto dal popolo. Pochi giorni dopo la Commissione europea ha proposto un taglio di 7,5 miliardi di aiuti comunitari all’Ungheria. Il centro studi Carnegie Europe ha pubblicato un report in cui riunisce le opinioni dei principali analisti di think tank europei. Il rimprovero diffuso rivolto all’Unione è di non essere stata sufficientemente attenta e aver accettato compromessi che minano oggi l’integrità dell’Unione stessa. Durante il decennio scorso, la Commissione europea ha ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha votato a larga maggioranza un documento molto duro in cui si afferma, in sintesi, che l’Ungheria non è una democrazia compiuta. Fratelli d’Italia e Lega hanno votato contro, difendendo l’operato del premier Viktor. Giorgiaha affermato che il Paese è democratico, con un leader eletto dal popolo. Pochi giorni dopo la Commissione europea ha proposto un taglio di 7,5 miliardi di aiuti comunitari all’Ungheria. Il centro studi Carnegie Europe ha pubblicato un report in cui riunisce le opinioni dei principali analisti dieuropei. Il rimprovero diffuso rivolto all’Unione è di non essere stata sufficientemente attenta e aver accettato compromessi che minano oggi l’integrità dell’Unione stessa. Durante il decennio scorso, la Commissione europea ha ...

yakshaster : tutti che studiano su 700 pagine di appunti per questo esame meanwhile io che studio 200 pagine di libro: secondo t… - zazoomblog : Salvate le pensioni dall’inflazione. Gli appunti per il nuovo governo di Cesare Damiano - #Salvate #pensioni #dall… - gianluzappo : RT @formichenews: Salvate le pensioni dall’inflazione. Gli appunti per il nuovo governo di @Cesare_Damiano L'intervista di @gianluzappo ?… - formichenews : Salvate le pensioni dall’inflazione. Gli appunti per il nuovo governo di @Cesare_Damiano L'intervista di… - zazoomblog : Salvate le pensioni dall’inflazione. Gli appunti per il nuovo governo di Cesare Damiano - #Salvate #pensioni #dall… -