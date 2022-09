Apple | il manesco Will Smith | un film da 120 milioni di dollari e un problema | l’Oscar

(Di martedì 20 settembre 2022)sente il peso di uno schiaffo agli Oscar New York Times, di Nicole Sperling, pag. 1ha uncon. Il signorè il protagonista di “Emancipation“, unambientato durante la Guerra Civile cheaveva immaginato come un sicuro candidato alquando ha terminato le riprese all’inizio dell’anno. Ma questo prima chesalisse sul palco degli Academy Awards a marzo e schiaffeggiasse il comico Chris Rock, che aveva fatto una battuta sulla moglie di, Jada Pinkett, che quella sera ha vinto anche il premio come miglior attore, ha rinunciato a far parte dell’Academy of Motion Picture Arts e Sciences e gli è ...

... quante migliaia di dollari costerà a Will Smith uno scatto d'irain mondovisione ... Il primo è su Netflix, il secondo in America suTv+ (che ha decisamente meno abbonati) mentre in ...... quante migliaia di dollari costerà a Will Smith uno scatto d'irain mondovisione ... Il primo è su Netflix, il secondo in America suTv+ (che ha decisamente meno abbonati) mentre in ...L’attore è il protagonista di "Emancipation", diretto da Antoine Fuqua ("Training Day"), basato sulla storia vera di uno ...