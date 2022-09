Aperte le iscrizioni a Fiera Didacta edizione siciliana. Dal 20 al 22 ottobre a Misterbianco (CT), 75 eventi formativi tra workshop immersivi, convegni e seminari (Di martedì 20 settembre 2022) Sono Aperte le iscrizioni alla prima edizione di Fiera Didacta Italia edizione siciliana, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre 2022 negli spazi di SICILIA Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco in provincia di Catania. La manifestazione, che si estende su una superficie espositiva di L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) Sonolealla primadiItalia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, che si svolgerà dal 20 al 222022 negli spazi di SICILIAExhibition Meeting Hub ain provincia di Catania. La manifestazione, che si estende su una superficie espositiva di L'articolo .

