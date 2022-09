Antonino Spinalbese, le confessioni su Belen: “Perché ci siamo lasciati” (Di martedì 20 settembre 2022) Oltre ad essere una showgirl, Belen Rodriguez è a tutti gli effetti una fornitrice di concorrenti di reality. Babbo, fratello, sorella, cognati e anche ex fidanzati, sono finiti tutti a L’Isola dei Famosi o al GF Vip. Quest’anno è toccato ad Antonino Spinalbese, che con l’argentina è rimasto un anno e mezzo e che da lei ha avuto una figlia, Luna Marì. Secondo più fonti però Belen non era felicissima dell’ingresso del suo ex compagno nella Casa di Cinecittà. C’è addirittura chi insinua che la Rordriguez abbia diffidato il gieffino e gli abbia chiesto di non parlare del loro privato davanti alle telecamere. Ieri sera però il neo vippone ha parlato della sua storia finita: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci ... Leggi su biccy (Di martedì 20 settembre 2022) Oltre ad essere una showgirl,Rodriguez è a tutti gli effetti una fornitrice di concorrenti di reality. Babbo, fratello, sorella, cognati e anche ex fidanzati, sono finiti tutti a L’Isola dei Famosi o al GF Vip. Quest’anno è toccato ad, che con l’argentina è rimasto un anno e mezzo e che da lei ha avuto una figlia, Luna Marì. Secondo più fonti perònon era felicissima dell’ingresso del suo ex compagno nella Casa di Cinecittà. C’è addirittura chi insinua che la Rordriguez abbia diffidato il gieffino e gli abbia chiesto di non parlare del loro privato davanti alle telecamere. Ieri sera però il neo vippone ha parlato della sua storia finita: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo.ci ...

