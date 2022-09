Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 non nomina l'ex Belén, ma dice di «amare alla follia» la figlia Luna Marì (Di martedì 20 settembre 2022) Concorrente della settima edizione del reality show Mediaset, l'ex della Rodriguez si dichiara felicemente single. E della sua passata relazione commenta: ?«Io non c'entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia» Leggi su vanityfair (Di martedì 20 settembre 2022) Concorrente della settima edizione del reality show Mediaset, l'ex della Rodriguez si dichiara felicemente single. E della sua passata relazione commenta: ?«Io non c'entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia»

