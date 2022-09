Anniversario della breccia di Porta Pia, confronto su “Simboli religiosi e spazio pubblico” (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Martedì 20 settembre alle 18 alla sede del Centro Culturale Protestante, a Bergamo in via Tasso, 55 (cortile interno), si terrà un incontro dal titolo “Simboli religiosi e spazio pubblico – Tra rappresentazione e contesa”. Introduce e coordina Luciano Zappella, vicepresidente del Centro Culturale Protestante. Interverranno Ilaria Valenzi (Fondazione Bruno Kessler Isr e consulente legale della FCEI Roma), che approfondirà il tema “I Simboli religiosi tra diritto delle comunità religiose e laicità dello Stato”, e Francesca Tasca, storica e presidente del Centro Culturale Protestante, che si concentrerà sul tema “Il monumento ad Arnaldo da Brescia: la statua della contesa”. L’ingresso è libero. L’incontro verrà registrato e successivamente ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Martedì 20 settembre alle 18 alla sede del Centro Culturale Protestante, a Bergamo in via Tasso, 55 (cortile interno), si terrà un incontro dal titolo “– Tra rappresentazione e contesa”. Introduce e coordina Luciano Zappella, vicepresidente del Centro Culturale Protestante. Interverranno Ilaria Valenzi (Fondazione Bruno Kessler Isr e consulente legaleFCEI Roma), che approfondirà il tema “Itra diritto delle comunità religiose e laicità dello Stato”, e Francesca Tasca, storica e presidente del Centro Culturale Protestante, che si concentrerà sul tema “Il monumento ad Arnaldo da Brescia: la statuacontesa”. L’ingresso è libero. L’incontro verrà registrato e successivamente ...

