Anche il Kenya sostiene adesso la posizione del Marocco sul Sahara (Di martedì 20 settembre 2022) Cambia la posizione del Kenya sul Sahara Occidentale. Fino ai giorni scorsi il governo di Nairobi era nel gruppo dei Paesi africani che riconoscevano la Repubblica Democratica Araba del Saharawi (Sadr). Ossia l'autoproclamato Stato, le cui istituzioni sono ospitate nei campi profughi algerini di Tindouf e sono rette dal Fronte del Polisario, che rivendica la sovranità InsideOver.

