Anastasia Ronca, la nuova velina si “svela” | Red passion (Di martedì 20 settembre 2022) La nuova velina di “Striscia la notizia” ha deciso di “svelarsi”. Alessia Ronca ha stregato il web con il suo fascino. Nata nel 2000 a Somma Vesuviana (in provincia di Napoli), Anastasia Ronca è una modella e showgirl con un grandissimo seguito online. A partire da quest’anno ha avuto inizio la sua esperienza all’interno della famiglia dello storico programma “Striscia la notizia”. Anastasia Ronca, la nuova velina si “svela”(via Instagram)Negli scorsi mesi è stata selezionata come “velina bionda” in coppia con la collega Cosmary Fasanelli. Le due sono approdate nella trasmissione satirica in sostituzione di Shaila Gatta e Mikaela Neaze. Anastasia ... Leggi su newstv (Di martedì 20 settembre 2022) Ladi “Striscia la notizia” ha deciso di “rsi”. Alessiaha stregato il web con il suo fascino. Nata nel 2000 a Somma Vesuviana (in provincia di Napoli),è una modella e showgirl con un grandissimo seguito online. A partire da quest’anno ha avuto inizio la sua esperienza all’interno della famiglia dello storico programma “Striscia la notizia”., lasi “”(via Instagram)Negli scorsi mesi è stata selezionata come “bionda” in coppia con la collega Cosmary Fasanelli. Le due sono approdate nella trasmissione satirica in sostituzione di Shaila Gatta e Mikaela Neaze....

IlContiAndrea : Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove Veline di #Striscialanotizia, che prenderà il via con la 35esima… - UfficialeY : RT @QuiMediaset_it: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove Veline di @Striscia, che prenderà il via con la 35esima edizione mart… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove Veline di @Striscia, che prenderà il via con la 35esima edizione mart… - Luca_zone : RT @VanityFairIt: Sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca le nuove veline del tg satirico di Antonio Ricci - VanityFairIt : Sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca le nuove veline del tg satirico di Antonio Ricci -