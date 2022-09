Amedeo Matacena | quando da parlamentare volai negli Emirati per un trattato di estradizione

(Di martedì 20 settembre 2022) Mentre il mondo si ferma per i funerali solenni della regina Elisabetta, noi più modestamente dedichiamo un pensiero rispettoso alla morte di, improvvisamente stroncato da un infarto (così abbiamo appreso dalle agenzie venerdì scorso), all’età di 59 anni, mentre stava a Dubai. Ho cominciato ad occuparmi della vicenda dinel 2014, da componente della commissioneantimafia, avendo appreso che a seguito della condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, questi aveva trovato riparoArabi, sottraendosi così alla giustizia italiana. Niente di personale, ovviamente, ma una occasione per mettere alla prova dei fatti il motto che campeggia nei tribunali italiani a conforto di ogni cittadino: la ...

Era molto istruttivo fare una visita all'ufficio di, l'ex parlamentare di Forza Italia deceduto nei giorni scorsi a Dubai dove viveva da latitante , dopo una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa . La sua ...Sulla salma di, l'ex deputato di morto a , ci sono più ombre che luci. 'In merito alla morte di mio padre,Gennaro Raniero, in qualità di primogenito intendo affermare la mia ...Nell'ufficio del politico di Forza Italia poi condannato per concorso esterno alla 'ndrangheta, i manifesti ricordavano il fiume di risorse pubbliche fatte piovere su Reggio ...