Amaurys Perez | ve lo ricordate l’ex naufrago de L’Isola dei famosi? Dopo il reality eccolo al giorno d’oggi

DivinaSantucci : @persempre_news Amaurys Perez Cristina Quaranta ma nessuna delle edizioni puo' sostituire il GF 5??? - fabiani_ilaria : Preferisco Salatino ad Amaurys Perez comunque per ora. #gfvip - Simona43276333 : Anche se è presto sembra tutto un voler copiare e anche male alcuni personaggi dell’anno scorso (messi lì a caso)… - ItsLucyEm : Chi è Amaurys Perez: il Grande Fratello Vip, la moglie e i figli - themisfitsclass : Amaurys Perez è come le sorelle Selassie: lui e i suoi due pettorali sono tre persone ma un unico concorrente #gfvip -

...tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell'opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata .',...L'esperto di gossip e moda però ha ammesso che anchee Antonino Spinalbese non sono indifferenti ai suoi occhi. La giornalista che è sposata con il deputato del PD Andrea Romano non ...È subito sintonia tra Amaurys e George. Il campione e l'influencer, seppur con trascorsi diversi, pensano di poter imparare tanto l'uno dall'altro. George si confida con Amaurys, in cui intravede una ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...