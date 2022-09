anteprima24.it

Corri Sotto le Torri torna ad animare Alba. La manifestazione sportiva non competitiva organizzata da Triangolo sport chiude la 14esima edizione nel segno del successo. Tantissimi i podistiche si sono cimentati in questa corsa di 8km, attraverso le vie del centro storico di Alba. La vittoria è andata a Davide Scaglia del Borgo San Lorenzo, che per la sesta volta è il primo ......così emozionante uniti nella fede e nello sport grazie ad un'idea di Giovanni De Luca della "Sannio Runners" che ha unito nella fede e nello sport i vari gruppi di corridori quali "... Amatori Podismo, buoni risultati dall'ultimo weekend di gare Nella presentazione della corsa della US Legnanese emerge ancora una volta l'espressione di una eccellenza organizzativa in grado sempre di convogliare l'interesse di importanti sostenitori e l'attenz ...SARONNO – Molti gli appuntamenti ai quali hanno preso parte nei giorni scorsi i tesserati e simpatizzanti del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno, di scena in varie località del nord ...