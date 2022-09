Alluvione Marche, si lavora per prestare soccorso a popolazione (Di martedì 20 settembre 2022) A pochi giorni dall'Alluvione che ha messo in ginocchio la provincia di Ancona, Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro per prestare soccorso alla popolazione colpita dall'ondata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) A pochi giorni dall'che ha messo in ginocchio la provincia di Ancona, Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro perallacolpita dall'ondata di ...

LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - GiovaQuez : Meluzzi: 'Scopriamo che poco prima dell'alluvione nelle Marche, un aereo segreto di quelli che emettono onde elettr… - DavidPuente : Sfruttare la tragedia dell'alluvione nelle Marche per fare propaganda, basandosi sulla bufala delle scie chimiche,… - EnricoBodin : RT @BentivogliMarco: La sera dell’ #alluvione - Aguzzi, assessore regionale con delega alla protezione civile: ???? in campagna elettorale… - localteamtv : Alluvione Marche, il monte Catria visto dal drone: danni nella zona da cui parte la telecabina a Caprile, frazione… -