Alluvione Marche, si cerca ancora Mattia. Papà Tiziano: «Resto qui, non vado via finché non lo troviamo» (Di martedì 20 settembre 2022) «Voglio credere che Mattia sia vivo, è una speranza che mi aiuta ad andare avanti. Magari il mio gnometto si è aggrappato a una pianta». Le parole di Tiziano Luconi, il Papà del piccolo di 8 anni che il fango non ha ancora restituito e che centinaia di soccorritori stanno cercando senza risparmiarsi, arrivano direttamente dal cuore. Oltre le 11 vittime già identificate, all’appello mancano infatti lui e Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia diciassettenne Noemi Bartolucci. Il corpo di quest’ultima, la vittima più giovane dell’Alluvione (e che speriamo resti tale) è stato trovato due giorni fa ed oggi il suo liceo l’ha voluta ricordate con un canto Navajo, la tribù degli indiani d’America, sulla sua pagina Facebook. «Non restare a piangere sulla mia tomba, non sono lì, ... Leggi su blog.libero (Di martedì 20 settembre 2022) «Voglio credere chesia vivo, è una speranza che mi aiuta ad andare avanti. Magari il mio gnometto si è aggrappato a una pianta». Le parole diLuconi, ildel piccolo di 8 anni che il fango non harestituito e che centinaia di soccorritori stannondo senza risparmiarsi, arrivano direttamente dal cuore. Oltre le 11 vittime già identificate, all’appello mancano infatti lui e Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia diciassettenne Noemi Bartolucci. Il corpo di quest’ultima, la vittima più giovane dell’(e che speriamo resti tale) è stato trovato due giorni fa ed oggi il suo liceo l’ha voluta ricordate con un canto Navajo, la tribù degli indiani d’America, sulla sua pagina Facebook. «Non restare a piangere sulla mia tomba, non sono lì, ...

