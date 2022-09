Alluvione Marche, si apre grossa voragine di fronte alle case di Petrara – Video (Di martedì 20 settembre 2022) Una grossa voragine si è aperta davanti ad alcune abitazioni a Petrara, frazione di Serra Sant’Abbondio, in provincia di Pesaro-Urbino, dopo le precipitazioni alluvionali della sera di giovedì 15 settembre. Nel Video, le immagini dal drone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Unasi è aperta davanti ad alcune abitazioni a, frazione di Serra Sant’Abbondio, in provincia di Pesaro-Urbino, dopo le precipitazioni alluvionali della sera di giovedì 15 settembre. Nel, le immagini dal drone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

