Alluvione Marche, ritrovate le scarpe di Mattia: il punto sulle indagini (Di martedì 20 settembre 2022) Alluvione nelle Marche: questa mattina sono state ritrovate un paio di scarpe da tennis che appartengono Mattia Luconi, il bambino di otto anni che risulta disperso dalla sera del 15 settembre. Ieri il fango ha restituito lo zainetto del piccolo, ma di lui ancora non c'è traccia da quando la forte pioggia lo ha strappato L'articolo proviene da Inews24.it.

