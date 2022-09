Alluvione Marche, l’ultima bugia di Renzi: dice di aver stanziato 45 milioni nel 2014, ma di quei soldi non c’è traccia. Lo dimostra la Corte dei Conti (Di martedì 20 settembre 2022) “I soldi il governo Renzi li ha messi nel 2014, se avessimo fatto le opere immediatamente, oggi non piangeremmo la situazione com’è”. Lo va ripetendo da giorni, Matteo Renzi, dopo che il 15 settembre l’Alluvione ha colpito le Marche e la piena del fiume Misa ha causato undici vittime. Non è la prima volta e il leader di Italia Viva torna al precedente di otto anni fa, quando il premier in carica era lui: “Quando c’era stata l’Alluvione stanziammo 45 milioni e il fatto che ci sia stata la chiusura della nostra ‘unità di missione’ ha allungato i tempi. Avevamo messo i soldi, ma il progetto è stato fatto nel 2020, troppo tardi perché così il cantiere apre nel 2022?. I Conti però non tornano e di quei 45 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Iil governoli ha messi nel, se avessimo fatto le opere immediatamente, oggi non piangeremmo la situazione com’è”. Lo va ripetendo da giorni, Matteo, dopo che il 15 settembre l’ha colpito lee la piena del fiume Misa ha causato undici vittime. Non è la prima volta e il leader di Italia Viva torna al precedente di otto anni fa, quando il premier in carica era lui: “Quando c’era stata l’stanziammo 45e il fatto che ci sia stata la chiusura della nostra ‘unità di missione’ ha allungato i tempi. Avevamo messo i, ma il progetto è stato fatto nel 2020, troppo tardi perché così il cantiere apre nel 2022?. Iperò non tornano e di45 ...

LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - GiovaQuez : Meluzzi: 'Scopriamo che poco prima dell'alluvione nelle Marche, un aereo segreto di quelli che emettono onde elettr… - DavidPuente : Sfruttare la tragedia dell'alluvione nelle Marche per fare propaganda, basandosi sulla bufala delle scie chimiche,… - MarsicaW : ABRUZZO IN PRIMA LINEA NELLE MARCHE DOPO L'ALLUVIONE: TRA I VOLONTARI ANCHE LA PROTEZIONE CIVILE DI CELANO Il 15 se… - peppiniellopz : RT @NicolaPorro: ?? Forse non ci crederete ma la tragedia delle #Marche era annunciata da prima della scoperta dell'America. Vi racconto per… -