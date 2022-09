Alluvione Marche, Galvagno (Cri): “Da spesa a supporto psicologico aiutiamo chi ha perso tutto” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Consegnano spesa, acqua, farmaci e danno un supporto, anche psicologico, a chi, nel giro di mezz’ora, “ha perso tutto”. Il presidente regionale Cri Marche, Andrea Galvagno, racconta all’Adnkronos l’impegno dei 291 volontari impegnati nelle Marche e attivi fin dalle prime ore dell’Alluvione. “Abbiamo coinvolto i comitati di Senigallia, Pergola, Cagli, più direttamente legati ai più grossi eventi di emergenza – spiega – Facciamo interventi di sostegno psicologico, psico-sociale, abbiamo attività di Soccorso con mezzi e trasporti speciali (Smts) e gruppi Opsa per il salvataggio in acqua. Si affiancano inoltre gli altri comitati regionali che danno in modo diverso il loro supporto”. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Consegnano, acqua, farmaci e danno un, anche, a chi, nel giro di mezz’ora, “ha”. Il presidente regionale Cri, Andrea, racconta all’Adnkronos l’impegno dei 291 volontari impegnati nellee attivi fin dalle prime ore dell’. “Abbiamo coinvolto i comitati di Senigallia, Pergola, Cagli, più direttamente legati ai più grossi eventi di emergenza – spiega – Facciamo interventi di sostegno, psico-sociale, abbiamo attività di Soccorso con mezzi e trasporti speciali (Smts) e gruppi Opsa per il salvataggio in acqua. Si affiancano inoltre gli altri comitati regionali che danno in modo diverso il loro”. I ...

