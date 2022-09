Allerta alimentare, non mangiate assolutamente questo prodotto: il richiamo fa scattare l’allerta (Di martedì 20 settembre 2022) Un prodotto alimentare che si trova negli scaffali di un noto supermercato è stato ritirato dal commercio: cosa è stato rilevato? Fare la spesa è senza dubbio una delle attività che vengono svolte più spesso, anche se negli ultimi tempi bisogna stare molto attenti ai prezzi dei prodotti per via dei forti rincari che stanno interessando anche il settore alimentare. Ma non solo solo le cifre più alte a preoccupare, dato che di tanto in tanto i supermercati sono costretti a ritirare dai propri scaffali alcuni alimenti che rischiano di arrecare un danno agli acquirenti. E’ proprio quanto accaduto nei giorni scorsi, con le indagini che hanno fatto emergere sostanze tossiche per l’uomo in un prodotto messo in vendita in una delle più importanti catene di supermercati. Il Ministero della Salute ha voluto ... Leggi su kronic (Di martedì 20 settembre 2022) Unche si trova negli scaffali di un noto supermercato è stato ritirato dal commercio: cosa è stato rilevato? Fare la spesa è senza dubbio una delle attività che vengono svolte più spesso, anche se negli ultimi tempi bisogna stare molto attenti ai prezzi dei prodotti per via dei forti rincari che stanno interessando anche il settore. Ma non solo solo le cifre più alte a preoccupare, dato che di tanto in tanto i supermercati sono costretti a ritirare dai propri scaffali alcuni alimenti che rischiano di arrecare un danno agli acquirenti. E’ proprio quanto accaduto nei giorni scorsi, con le indagini che hanno fatto emergere sostanze tossiche per l’uomo in unmesso in vendita in una delle più importanti catene di supermercati. Il Ministero della Salute ha voluto ...

infoitsalute : Richiamo alimentare: allerta rischio fisico per formaggio - infoitsalute : 'Pieno di batteri', allerta alimentare: questo formaggio è pericolosissimo - infoitsalute : Allerta alimentare, il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato questo formaggio per rischio fisico - NotizieNews2 : Allerta alimentare: prodotto ritirato dai supermercati. Non usatelo, ecco quale - Vivi_Tenerife : Allerta alimentare: Ritirato dal mercato. Si raccomanda di non consumare questo formaggio di capra… -