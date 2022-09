Allegri-Juventus: avanti assieme…per ora (Di martedì 20 settembre 2022) La situazione in casa bianconera resta tesissima. Vedremo se la sosta per le nazionali porterà un po’ di stabilità nell’ambiente, ma al momento l’unica certezza è che il matrimonio bis Allegri-Juventus continuerà. Almeno per ora. Allegri-Juventus, si va avanti. Ma quanto durerà? Il tecnico avrà tempo fino alla sosta per il mondiale per risollevare la squadra. Dopodiché si faranno le dovute valutazioni sull’operato del tecnico e se ci saranno i presupposti per continuare il progetto tecnico assieme. Serve però una svolta immediata. Andrea Agnelli ha avuto un contatto telefonico con Massimiliano Allegri, a cui ha ribadito la fiducia. A tempo però, perché la pazienza sta per finire. Pavel Nedved premeva per l’esonero immediato, Agnelli e Arrivabene si sono opposti. Scelta per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 settembre 2022) La situazione in casa bianconera resta tesissima. Vedremo se la sosta per le nazionali porterà un po’ di stabilità nell’ambiente, ma al momento l’unica certezza è che il matrimonio biscontinuerà. Almeno per ora., si va. Ma quanto durerà? Il tecnico avrà tempo fino alla sosta per il mondiale per risollevare la squadra. Dopodiché si faranno le dovute valutazioni sull’operato del tecnico e se ci saranno i presupposti per continuare il progetto tecnico assieme. Serve però una svolta immediata. Andrea Agnelli ha avuto un contatto telefonico con Massimiliano, a cui ha ribadito la fiducia. A tempo però, perché la pazienza sta per finire. Pavel Nedved premeva per l’esonero immediato, Agnelli e Arrivabene si sono opposti. Scelta per ...

gippu1 : Le voci di un avvicendamento di #Allegri con il tecnico della Primavera sono solo l'ultimo déjà-vu di una storia gi… - capuanogio : ?? #Juventus avanti con #Allegri anche se già da venerdì #Nedved spingeva per l’esonero. #Agnelli e #Arrivabene con… - Gazzetta_it : Juve, Allegri in discussione: spunta l’idea Montero #juventus - Andrea77365260 : RT @mattsca_: lo ripeto la Juventus FC è diventata la puttana di Massimiliano Allegri. - _franciccio : Aggiungiamolo alla lista di quelli che si lamentano dei dettami di Allegri. Non della Juventus, sia chiaro. -