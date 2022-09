Alle Pisa. Alle Piagge la quarta edizione della Festa degli Scalzi dedicata alla via di San Michele in Europa (Di martedì 20 settembre 2022) La quarta edizione della “Festa degli Scalzi” (23-29 settembre), in onore di San Michele Arcangelo al quale è consacrata l’omonima chiesa, sarà dedicata alla scoperta della via Micaelica, il “Cammino dei Cammini” che, solcando l’Europa, congiunge il vecchio continente all’Oriente, nel culto di San Michele. Un percorso di fascino culturale e artistico spiritualmente ispirato che sarà descritto in un incontro-conversazione dal titolo “Attraverso l’Europa sulla via Micaelica nel culto di San Michele” (martedì 27 settembre, SMSBiblio, ore 17.00) con la partecipazione della Comunità del Bosco del Monte Pisano e l’intervento ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 settembre 2022) La” (23-29 settembre), in onore di SanArcangelo al quale è consacrata l’omonima chiesa, saràscopertavia Micaelica, il “Cammino dei Cammini” che, solcando l’, congiunge il vecchio continente all’Oriente, nel culto di San. Un percorso di fascino culturale e artistico spiritualmente ispirato che sarà descritto in un incontro-conversazione dal titolo “Attraverso l’sulla via Micaelica nel culto di San” (martedì 27 settembre, SMSBiblio, ore 17.00) con la partecipazioneComunità del Bosco del Monteno e l’intervento ...

