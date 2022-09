Alla Biennale Musica tutto il suono che abbiamo intorno (Di martedì 20 settembre 2022) Giorno dopo giorno si amplia l’assortimento degli «strumenti» non convenzionali impiegati negli appuntamenti della Biennale Musica 2022. Dopo la vela, l’argano, la vasca piena d’acqua, le pile di mattoni, il L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 settembre 2022) Giorno dopo giorno si amplia l’assortimento degli «strumenti» non convenzionali impiegati negli appuntamenti della2022. Dopo la vela, l’argano, la vasca piena d’acqua, le pile di mattoni, il L'articolo proviene da il manifesto.

la_Biennale : “La cultura è la regola; l'arte è l'eccezione.” Au revoir, #JeanLucGodard (1930-2022). Fra i più rilevanti e influe… - la_Biennale : Un saluto commosso alla grande attrice teatrale e cinematografica #IrenePapas (1926-2022), interprete memorabile e… - CarloCalenda : Proponiamo di creare, per chi supera la soglia di 65.000 euro del regime forfettario, uno scivolo biennale di tassa… - Clodo76 : @lombax85 Eh, discorso serio, in realtà il concetto c'è pari pari. Alla biennale di venezia c'era la sezione Immers… - la_Biennale : Vuoi presentare una tua coreografia alla #BiennaleDanza2023? Hai ancora poche ore per partecipare al bando della… -