Alex Zanardi torna a casa: l'ex pilota 'stabilizzato' dopo le ultime cure all'ospedale San Bartolo (Di martedì 20 settembre 2022) Alex Zanardi può tornare a casa. dopo 76 giorni di cure all' ospedale San Bartolo di Vicenza , l'ex pilota è stato dimesso dal reparto di rianimazione, perché è stato stabilizzato e può proseguire le ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022)puòre a76 giorni diall'Sandi Vicenza , l'exè stato dimesso dal reparto di rianimazione, perché è statoe può proseguire le ...

