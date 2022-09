Alex Zanardi torna a casa | il campione paralimpico dimesso dopo 76 giorni

repubblica : Alex Zanardi torna a casa: e' stato dimesso dall'ospedale di Vicenza 76 giorni dopo il ricovero nel reparto riabili… - SkyTG24 : Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale di Vicenza - Eurosport_IT : Forza Alex ?????? #AlexZanardi | #Zanardi - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Forza Alex ?????? #AlexZanardi | #Zanardi - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: Zanardi ha lasciato il centro specializzato di Vicenza ed è tornato a casa Forza Alex ??? -

lascia per la seconda volta l'ospedale di Vicenza. L'ex pilota è stato dimesso oggi dal reparto di riabilitazione dell'ospedale San Bortolo dove è rimasto ricoverato per 76 giorni. "Il ...A giugno le fiamme avevano danneggiato l'impianto fotovoltaico che alimentava i macchinari per la riabilitazione Di: Redazione Sardegna Liveè tornato a casa. Il campione paralimpico ha lasciato oggi il reparto di riabilitazione dell'ospedale San Bortolo, a Vicenza, dove era rimasto ricoverato per 76 giorni. L'atleta era stato ...Dopo 76 giorni dal suo ennesimo ricovero dopo l'incendio di casa sua, Zanardi torna a casa. Continuerà la terapia riabilitativa li.Un nuovo punto di partenza dalla quale si può solo guardare avanti con ottimismo. Alex Zanardi esce dal San Bortolo di Vicenza e fa il ritorno nella sua casa ...