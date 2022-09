Alex Zanardi è stato dimesso dall' ospedale di Vicenza

(Di martedì 20 settembre 2022) Buone notizie per. L’ex campione di automobilismo, infatti, è tornato a casa dopo un lungo ricovero, il secondo, avvenuto presso l'di. Ad inizio agostoeracostretto a ricorrere alla struttura ospedaliera dopo che un rogo aveva coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa, situata a Noventa Padovana, compromettendo così l’uso dei macchinari che gli servono per l'assistenza casalinga.

'Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa'.

