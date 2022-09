Alex Zanardi | dimesso dall' ospedale di Vicenza | il campione torna a casa dopo il gravissimo incidente del 2020

(Di martedì 20 settembre 2022)è statodil'incendio nella sua abitazione.76 giorni finalmente. L'ex pilota di Formula1 tornerà in una struttura riservata, come...

lucianonobili : Alex #Zanardi è tornato a casa dopo 76 giorni di ricovero. E continua a lottare come solo lui sa fare. Un’altra dim… - fanpage : Zanardi ha lasciato il centro specializzato di Vicenza ed è tornato a casa Forza Alex ??? - repubblica : Alex Zanardi torna a casa: e' stato dimesso dall'ospedale di Vicenza 76 giorni dopo il ricovero nel reparto riabili… - askanews_ita : Le condizioni di Alex #Zanardi si sono stabilizzate: il campione para-olimpico è tornato a casa… - telodogratis : Il campione paralimpico Alex Zanardi dopo 76 giorni torna di nuovo a casa -

è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza ed è tornato a casa, 76 giorni dopo il secondo ricovero nel reparto riabilitativo. Un periodo durante il quale il 55enne ex pilota ...L'ennesima ripartenza in una lotta alle avversità.ha lasciato l'ospedale San Bortolo di Vicenza per tornare a casa, dove potrà proseguire la sua lunga riabilitazione dall' incidente in handbike del giugno 2020 . Il campione era stato ...Alex Zanardi lascia per la seconda volta l'ospedale di Vicenza . L'ex pilota è stato dimesso oggi dal reparto di riabilitazione dell'ospedale ...Alex Zanardi ha lasciato per la seconda volta l’ospedale di Vicenza ed è tornato a casa, a Noventa Padovana. L’ex pilota è stato dimesso dal reparto di riabilitazione dell’ospedale vicentino San Borto ...