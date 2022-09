Alex Zanardi | continua la lunga riabilitazione | come sta il campione

fanpage : Zanardi ha lasciato il centro specializzato di Vicenza ed è tornato a casa Forza Alex ??? - repubblica : Alex Zanardi torna a casa: e' stato dimesso dall'ospedale di Vicenza 76 giorni dopo il ricovero nel reparto riabili… - Eurosport_IT : Forza Alex ?????? #AlexZanardi | #Zanardi - MaryAngelo23 : RT @RaiRadio2: Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo l'incendio nella sua abitazione: torna a casa dopo 7… - daniele19921 : RT @fanpage: Zanardi ha lasciato il centro specializzato di Vicenza ed è tornato a casa Forza Alex ??? -

lascia per la seconda volta l'ospedale di Vicenza. L'ex pilota è stato dimesso oggi dal reparto di riabilitazione dell'ospedale San Bortolo dove è rimasto ricoverato per 76 giorni. "Il ...A giugno le fiamme avevano danneggiato l'impianto fotovoltaico che alimentava i macchinari per la riabilitazione Di: Redazione Sardegna Liveè tornato a casa. Il campione paralimpico ha lasciato oggi il reparto di riabilitazione dell'ospedale San Bortolo, a Vicenza, dove era rimasto ricoverato per 76 giorni. L'atleta era stato ...Un nuovo punto di partenza dalla quale si può solo guardare avanti con ottimismo. Alex Zanardi esce dal San Bortolo di Vicenza e fa il ritorno nella sua casa ...Dopo 76 giorni di ricovero, Alex Zanardi è stato dimesso dall’Ospedale San Bortolo di Vicenza ed è tornato nella sua casa di ...