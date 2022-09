Al Palazzo Reale di Napoli visite serali e dimostrazioni di volo dei falchi nel Giardino Romantico

(Di martedì 20 settembre 2022) Aldisabato 24 settembreguidate ai depositi, apertura serale al costo simbolico di 1 euro e domenica 25,dideinel. La prenotazione non è necessaria., 19 settembre 2022 – Due giorni di iniziative aldisono in programma sabato 24 e

antonellaa262 : Al Palazzo Reale di Napoli sabato 24 settembre visite guidate ai depositi, apertura serale al costo di 1 euro e dom… - gazzettanapoli : Due giorni di iniziative al Palazzo Reale di Napoli sono in programma sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 in occ… - 81Elisina : RT @violamad79: Il pavone madrileno al Palazzo Reale ???? ti ho pensata @81Elisina ?????????????????? - violamad79 : Il pavone madrileno al Palazzo Reale ???? ti ho pensata @81Elisina ?????????????????? - giornalemetro : Milano, a Palazzo Reale apre la mostra del maestro della fotografia “Richard Avedon: Relationships” | Giornale Metr… -

Si terra' giovedi' 29 settembre alle ore 10.30 nello Spazio Guarracino deldi Napoli, nell'ambito del nuovo Campania Libri - Festival della lettura e dell'ascolto, la premiazione dell'edizione 2022 di 'Adotta un filosofo + uno scienziato', il progetto formativo ...... un concetto che farà spaziare i curiosi in modo fluido tra la vitae quella digitale. ... Ildel Broletto per esempio, ospiterà "Erranti", una mostra collettiva che comprenderà anche ...“Giornate europee del Patrimonio”. Al Palazzo Reale di Napoli sabato 24 settembre visite guidate ai depositi, apertura serale al costo simbolico di 1 euro e ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...