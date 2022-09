Agnelli ha chiamato Allegri per rassicurarlo, ma la pazienza non è illimitata, occorre un cambio di rotta (Di martedì 20 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport racconta di una telefonata di Agnelli ad Allegri per rassicurarlo: si va avanti insieme, ma la pazienza non è illimitata. Il club vuole subito un cambio di rotta. “Un modo per cacciare via le voci di un cambio al timone, per confermare al fiducia al tecnico della Juve ma anche per ribadirgli che serve un’inversione di rotta immediata per non finire fuori strada”. “La vicinanza di Agnelli va in questa direzione, ma è chiaro che quest’alleanza ha bisogno di verifiche importanti e immediate per poter avere la certezza che l’allenatore bianconero sia davvero fuori discussione”. “Tra tecnico e presidente c’è convergenza sulla necessità di unità d’intenti per uscire in fretta dal tunnel, ma entrambi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport racconta di una telefonata diadper: si va avanti insieme, ma lanon è. Il club vuole subito undi. “Un modo per cacciare via le voci di unal timone, per confermare al fiducia al tecnico della Juve ma anche per ribadirgli che serve un’inversione diimmediata per non finire fuori strada”. “La vicinanza diva in questa direzione, ma è chiaro che quest’alleanza ha bisogno di verifiche importanti e immediate per poter avere la certezza che l’allenatore bianconero sia davvero fuori discussione”. “Tra tecnico e presidente c’è convergenza sulla necessità di unità d’intenti per uscire in fretta dal tunnel, ma entrambi ...

